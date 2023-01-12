شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة ..محاولات هجومية من الأهلي والمصري يفرض التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الأهلي مع المصري بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويُدير المباراة وليد عبد الرازق ، ويعاونه ، كلاً من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.

بداية حماسية من جانب المصري الذي كاد يُسجل هدفاً في الدقيقة الثالثة لكن محمود متولي مدافع الأهلي تدخل وأنقذ الموقف وحوّل الكرة الى ضربة ركنية.

بعدها نشط الأهلي وكاد محمد شريف يُسجل هدفاً للأحمر بعدما أرتدت كرة له لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وسقط محمد مجدي أفشة على الأرض بعدما أصطدم مع حارس المصري محمود جاد وخرج لتلقي العلاج خارج المستطيل الأخضر.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التقد للأهلي في الدقيقة 14 بعدما راوغ دفاع المصري لكنه تباطئ في التسديد ليتدخل دفاع المصري وينقذ الموقف وينزل أفشة ليستكمل المباراة.

وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فرصة تسجيل هدف مُحقق من المصري بعدما مرر مروان حمدي كرة عرضية من ناحية اليمين أستقبلها جريندو بقوة لكن الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأنحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وعاد الأهلي للسيطرة على المباراة وكثّف من هجماته لكن اللمسة الأخيرة والتسرّع حال دون ترجمة الفرص التى لاحت للشحات وأفشة وشريف لأهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

فيما ضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد ، مروان حمدي ، سامي المزين ، إسلام أبو سليمة ، ألياس الجلاصي ، أيزي أيميكا ، حسين السيد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، محمد جريندو ورحيم.

بدأ الشوط الثاني بنشاط واضح من المصري كما جاءت بداية الشوط الأول ، وراوغ عبد الرحيم دغموم دفاع الأهلي وسدد كرة صاروخية أنقذ الشناوي بأطراف أصابعه وحوّلها إلى ضربة ركنية. رد الأهلي بهجمة مرتدة سريعة من أفشة والشحات حيث مرر الأول كرة عرضية للأخير بدلاً من أن يسجلها في الشباك وسددها الشحات بعيداً عن المرمى بغرابة شديدة لتضييع هجمة خطرة للأحمر. وخرج ياسر أبراهيم للاصابة في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 62 شارك كلاً من رامي ربيعة وأحمد عبد القادر وشادي حسين بدلاً من ياسر إبراهيم وسافيو ومحمد شريف على التوالي. سيطر الاهلي على مجريات المباراة بفضل نشاط عبد القادر لكن اللمسة الأخيرة مازالت تغيب عن الأهلي، وأنقذ محمود جاد فرصة استقبال هدف في الدقيقة 73 من أحمد عبد القادر.

الشوط الثاني







































































































































































