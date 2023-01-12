شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبحث عن تحقيق 3 تحديات فى بطولة العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية المتابعة لرياضة كرة اليد مشاركة الفراعنة فى بطولة العالم 2023 التى إنطلقت بالسويد وبولندا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى حيث يبدأ منتخب مصر منافسات البطولة بمواجهة كرواتيا السابعة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات المجموعة السابعة .

ويرصد ”الخليج 365” أبرز التحديات التى يسعى الفراعنة إلى تحقيقها فى هذه النسخة كالتالى :

تأكيد التفوق على الكبار

يطمح منتخب اليد فى هذه النسخة إلى تأكيد التفوق على الكبار فى بطولة العالم فى ظل الأداء القوى للفراعنة فى بطولة العالم الأخيرة بمصر و الوصول لدور ربع النهائى و الخروج بصعوبة من الدنمارك " بطل العالم " برميات الجزاء .

الوصول للمربع الذهبى

كما يسعى منتخب اليد إلى تحسين مركز الفراعنة فى بطولة العالم و الوصول للمربع الذهبى مثلما فعل فى أولمبياد طوكيو الأخيرة محققا المركز الرابع ، حيث وصل المنتخب للمركز السابع فى نسخة بطولة العالم الماضية .





الإستفادة من خبرات المحترفين

فيما يطمح الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا إلى الإستفادة بخبرات المحترفين الأوروبية ، حيث يمتلك المنتخب عدد من المحترفين و هم ، محمد علي (سينفين الإسباني)، علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني).