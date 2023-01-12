شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على إنبى بهدف من ركلة ركنية فى الشوط الأول "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على نظيره إنبى بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة .

وجاء هدف فريق غزل المحلة في الدقيقة 39 عن طريق جابرييل أوروك عقب تسديدة اللاعب من ركلة ركنية لتسكن شباك الحارس عبد العزيز البلعوطي .

















وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة كبيرة من قبل فريق غزل المحلة و ظهر لاعبيه بشكل جيد وشكّلوا خطورة عن طريق كل من كريم مصطفى و جابرييل أوروك وعبده يحيى .

ويضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال كل من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمود علاء- معاذ الحناوي- مصطفى العش- محمد بازوكا

الوسط: محمد جابر- كريم مصطفى- حميد ماو- أحمد النادري- جابرييل أوروك

الهجوم: عبده يحيى .

بينما ضم تشكيل فريق إنبى بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد إسماعيل - محمد حمدي

خط الوسط : أحمد عيد - مصطفى دويدار - أحمد يوسف - مصطفى شكشك

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين "أوفا"