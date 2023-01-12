شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال :فوز المحلة على إنبى مهم ..وصفقات فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة أنه سعيد بالفوز على فريق إنبي و تحقيق 3 نقاط مهمة في جدول الدوري المصري ، موجها الشكر للاعبين على الروح داخل الملعب.

أضاف عبد الباقي جمال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أنه يواجه الكثير من الغيابات عن فريق المحلة خلال مباراة إنبي ، مؤكدًا أن هناك تدعيمات خلال الفترة المقبلة ، موجها الشكر لمجلس إدارة النادي بعد العمل على حل أزمات الفريق مؤخراً ، والشكر لجماهير المحلة المساند الأول للفريق.

عاد فريق غزل المحلة للانتصارات مرة أخرى وفاز على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة ،ليحتل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 10 محتلا المركز قبل الأخير .

وجاء هدف فريق غزل المحلة في الدقيقة 39 عن طريق جابرييل أوروك عقب تسديدة اللاعب من ركلة ركنية لتسكن شباك الحارس عبد العزيز البلعوطي .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعبى فريق غزل المحلة و ظهور الخطورة عن طريق كل من كريم مصطفى و جابرييل أوروك و عبده يحيى .

و ضم تشكيل فريق غزل المحلة كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود علاء- معاذ الحناوي- مصطفى العش- محمد بازوكا.

الوسط: محمد جابر- كريم مصطفى- حميد ماو- أحمد النادري- جابرييل أوروك.

الهجوم: عبده يحيى .

بينما ضم تشكيل فريق إنبى بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد إسماعيل - محمد حمدي

خط الوسط : أحمد عيد - مصطفى دويدار - أحمد يوسف - مصطفى شكشك

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين "أوفا".