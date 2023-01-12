شكرا لقرائتكم خبر عن جابرييل أوروك يحصد جائزة رجل مباراة غزل المحلة و إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النيجيري جابرييل أوروك مهاجم فريق غزل المحلة جازة رجل مباراة فريقه أمام إنبى عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة و المساهمة في حصد الفريق 3 نقاط و أحرازة هدف اللقاء الوحيد .

وعاد فريق غزل المحلة للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة .

وجاء هدف فريق غزل المحلة في الدقيقة 39 عن طريق جابرييل أوروك عقب تسديدة اللاعب من ركلة ركنية لتسكن شباك الحارس عبد العزيز البلعوطي .

بهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 10 محتلا المركز

قبل الأخير .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعبى فريق غزل المحلة و ظهور الخطورة عن طريق كل من كريم مصطفى و جابرييل أوروك و عبده يحيى .

و ضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال كل من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمود علاء- معاذ الحناوي- مصطفى العش- محمد بازوكا

الوسط: محمد جابر- كريم مصطفى- حميد ماو- أحمد النادري- جابرييل أوروك

الهجوم: عبده يحيى .

بينما ضم تشكيل فريق إنبى بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد إسماعيل - محمد حمدي

خط الوسط : أحمد عيد - مصطفى دويدار - أحمد يوسف - مصطفى شكشك

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين "أوفا"