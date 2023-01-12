شكرا لقرائتكم خبر عن هطول غزير للأمطار في ملعب مباراة الأهلي والمصري بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد برج العرب بالإسكندرية هطول غزير للأمطار قبل دقائق من إنطلاق مباراة الأهلي و المصري المقامة الأن ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة المصري المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصري في الدوريوفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب الاهلى والمصري في جدول الدوري