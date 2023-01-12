شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الأهلى والمصرى ببرج العرب فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع المصري بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

ويُدير المباراة وليد عبد الرازق ، ويعاونه ، كلاً من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.

بداية حماسية من جانب المصري الذي كاد يُسجل هدفاً في الدقيقة الثالثة لكن محمود متولي مدافع الأهلي تدخل وأنقذ الموقف وحوّل الكرة الى ضربة ركنية.

بعدها نشط الأهلي وكاد محمد شريف يُسجل هدفاً للأحمر بعدما أرتدت كرة له لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وسقط محمد مجدي أفشة على الأرض بعدما أصطدم مع حارس المصري محمود جاد وخرج لتلقي العلاج خارج المستطيل الأخضر.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التقد للأهلي في الدقيقة 14 بعدما راوغ دفاع المصري لكنه تباطئ في التسديد ليتدخل دفاع المصري وينقذ الموقف وينزل أفشة ليستكمل المباراة.

وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فرصة تسجيل هدف مُحقق من المصري بعدما مرر مروان حمدي كرة عرضية من ناحية اليمين أستقبلها جريندو بقوة لكن الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأنحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وعاد الأهلي للسيطرة على المباراة وكثّف من هجماته لكن اللمسة الأخيرة والتسرّع حال دون ترجمة الفرص التى لاحت للشحات وأفشة وشريف لأهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد ، مروان حمدي ، سامي المزين ، إسلام أبو سليمة ، ألياس الجلاصي ، أيزي أيميكا ، حسين السيد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، محمد جريندو ورحيم.

ويحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصري في الدوري ، فاز الأول على انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز المصرى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.































































































