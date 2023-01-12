شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والمصرى بالدورى الممتاز ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطقت منذ قليل مباراة الأهلي مع المصري بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويُدير المباراة وليد عبد الرازق ، ويعاونه ، كلاً من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة المصري ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد ، مروان حمدي ، سامي المزين ، أسامة أبو سليمة ، ألياس الجلاصي ، أيزي أيميكا ، حسين السيد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، محمد جريندو ورحيم.

تضم دكة الأهلي في مباراة المصري المقرر لها الليلة ، كلاً من :علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصري في الدوريوفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب الاهلى والمصري في جدول الدوري































































































