شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هجوم متبادل بين الأهلى والمصرى والتعادل السلبى يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي مع المصري بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويُدير المباراة وليد عبد الرازق ، ويعاونه ، كلاً من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.

بداية حماسية من جانب المصري الذي كاد يُسجل هدفاً في الدقيقة الثالثة لكن محمود متولي مدافع الأهلي تدخل وأنقذ الموقف وحوّل الكرة الى ضربة ركنية.

بعدها نشط الأهلي وكاد محمد شريف يُسجل هدفاً للأحمر بعدما أرتدت كرة له لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وسقط محمد مجدي أفشة على الأرض بعدما أصطدم مع حارس المصري محمود جاد وخرج لتلقي العلاج خارج المستطيل الأخضر.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التقد للأهلي في الدقيقة 14 بعدما راوغ دفاع المصري لكنه تباطئ في التسديد ليتدخل دفاع المصري وينقذ الموقف وينزل أفشة ليستكمل المباراة.

وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فرصة تسجيل هدف مُحقق من المصري بعدما مرر مروان حمدي كرة عرضية من ناحية اليمين أستقبلها جريندو بقوة لكن الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأنحصر اللعب وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة المصري ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد ، مروان حمدي ، سامي المزين ، أسامة أبو سليمة ، ألياس الجلاصي ، أيزي أيميكا ، حسين السيد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، محمد جريندو ورحيم.

تضم دكة الأهلي في مباراة المصري المقرر لها الليلة ، كلاً من :علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

ترتيب الاهلى والمصري في جدول الدوري