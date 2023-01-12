شاهد.. زوجة برونو سافيو في المتحف المصري

القاهرة - سامية سيد -

نشرت لويزا زوجة البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي ، صور لزيارتها للمتحف المصري بالتحرير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" حيث حرصت علي التقاط صور بجانب الاثار الفرعونية.



زوجة برونو

يواجه فريق الأهلى تحديا جديدا فى بطولة الدورى عندما يصطدم بفريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

يلتقى الأهلى فى السابعة مساء اليوم الخميس مع فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

فى المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.