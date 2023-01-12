شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم المصرى أمام الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي فى السابعة مساء اليوم، الخميس، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل النادي المصري كالتالي: محمود جاد ، مروان حمدي ، سامي المزين ، أسامة أبو سليمة ، ألياس الجلاصي ، أيزي أيميكا ، حسين السيد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، محمد جريندو ورحيم.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وكان النادي المصري قد حقق انتصارين متتاليين خلال المباريات الأخيرة بالدوري، حيث فاز على الداخلية في الجولة 11 بهدف نظيف، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.