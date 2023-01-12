شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصل ستاد برج العرب استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى السابعة مساء اليوم، الخميس، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.



المصري في البرج



المصري في برجح العرب



حسام حسن

ورغم الأحوال الجوية المتقلبة، أصبح ستاد برج العرب على أتم جاهزية لاستقبال المرتقب.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وكان النادي المصري قد حقق انتصارين متتاليين خلال المباريات الأخيرة بالدوري، حيث فاز على الداخلية في الجولة 11 بهدف نظيف، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.