شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. لجنة من الشباب والرياضة تستلم النادى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية في إجراءات استلام النادي الإسماعيلي في أعقاب قبول إستقالة كامل أعضاء مجلس إدارة النادي.

وقد تم تكليف لجنة تضم قيادات فنيه وإدارية وقانونية على أعلى مستوى تتولى إنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية بالشكل الذي يكفل الإستقرار الكامل للنادي الإسماعيلي العريق وجارى العمل.

وتناشد اللجنة كل محبى وجماهير الإسماعيلي وكذلك وسائل الإعلام بضرورة عدم الإلتفات لأي اخبار تخص النادي وعمل اللجنة أو الترشيحات المحتملة للمرحلة المقبلة إلا من خلال الموقع الرسمي للنادي والموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة حرصاً على استقرار النادي وإتاحة المجال للجنة الموجودة للعمل دون اى معوقات.

كما يؤكد السادة أعضاء اللجنة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يولي ملف النادي الإسماعيلي اهتمام كبير ويتابع بدقة كافة الإجراءات التي تقوم بها اللجنة حرصاً منه على عودة الهدوء والاستقرار داخل القلعة الصفراء.