شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل فى العالم 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الدولى فيفا على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2022،حيث تواجد النجم الأرجنتيتي ليونيل ميسي على رأس هذه القائمة لحصوله على كأس العالم رفقة الأرجنتين.

وتواجد فى القائمة العديد من النجوم البارزين أمثال هالاند ومبابي وبنزيما ونيمار، حيث أن الجميع يمتلك حظوظًا مختلفة للفوز بالجائزة الممنوحة من قبل الفيفا، والتى تقام على نظام التصويت.

وشهدت القائمة المرشحة تواجد أحد الوجوه العربية الجديدة، بعدما تواجد النجم المغربي أشرف حكيمي ضمن القائمة، حيث لم يسبق وأن يتواجد فى هذه القائمة سوي صلاح ومحرز من قبل اللاعبين العرب فى العشر سنوات الأخيرة.



ميسي الأقرب للفوز بالجائزة

ويعد ميسي أقرب الوجوه لحصد الجائزة فى العام الحالي، حيث أن فوز اللاعب بالمونديال فى هذا العام ونجاحه فى قيادة منتخب التانجو فى حصد اللقب للمرة الأولي لهذا الجيل، يجعل اللاعب الأوفر حظًا للفوز بتلك الجائزة.

وعلى الرغم من حصد بنزيما لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول الفرنسية، إلا أنه يعد بعيدًا تمامًا عن الصورة للفوز بهذه الجائزة، نظرًا لكثرة إصابات اللاعب فى النصف الأخير من العام الماضي.



موعد تسليم جوائز الأفضل "فيفا"

وحدد الفيفا موعد تسليم الجوائز فى وقت سابق، والذي تم الإستقرار على إقامته يوم 27 من فبراير القادم، على أن يقام الحفل فى مدينة زيورخ السويسرية.