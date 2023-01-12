الامارات | الكشف عن المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الأولى في خليجي 25

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ العراق وعُمان الدور نصف النهائي عن المجموعة الاولى من بطولة خليجي 25، على حساب اليمن والسعودية، اللذان ودعا البطولة من مرحلة دور المجموعات، بعد فوز العراق على اليمن بخمسة أهداف دون رد على استاد البصرة، وعمان على السعودية 2-1.

في المباراة الأولى، سجل للعراق مصطفى ناظم " 40"، وأمجد عطوان، "64"، وأيمن حسين هدفين "74 و75"، حسين علي "88".

وبات العراق في انتظار صاحب المركز الثاني للمجموعة الثانية والحائر بين منتخبات الإمارات والكويت وقطر.

وفي المباراة الثانية، عانى الأحمر العُماني الأمرين قبل أن يتمكن من الفوز على الأخضر السعودي الشاب، 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المينا الأولمبي.

وتمكن المنذر العلوي من افتتاح باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة 34، ثم ادرك تركي العمار التعادل للسعودية عند الدقيقة 41، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الثاني.

ونجح حارب السعدي من ترجيح كفة عُمان من تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده قبل ثمانية دقائق من النهاية.

وبذلك يكون المنتخب العُماني قريباً من مواجهة البحرين صاحبة المركز الأول في الدور نصف النهائي.