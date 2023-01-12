محمد شريف في الهجوم.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام المصري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري، في السابعة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: برونو سافيو - محمد شريف.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد ٣٠ نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز ال١٢ برصيد ١٧ نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.