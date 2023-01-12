موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره المصري في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة ال ١٣ لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد ٣٠ نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز ال١٢ برصيد ١٧ نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.