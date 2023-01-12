شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يجتمع مع جهاز المنتخب الأوليمبي للترتيب لمباراتي زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على عقد اجتماع مع جهازه المعاون للترتيب للمرحلة القادمة وبحث الامور الخاصة بالمنتخب الذى يجهز لمواجهة زامبيا أواخر مارس المقبل ذهابا وعودة.

ويلتقى المنتخب الأولمبي مع زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات القارية المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية التى يصعد منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وناقش ميكالى مع معاونيه أسماء بعض اللاعبين الذين تألقوا مع انديتهم وإمكانية ضمهم لقوام المنتخب فى أقرب فترة توقف.

حضر الاجتماع البرازيلى تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب والبرازيلي ليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الاداء، ومحمود حرب المدير الإداري وخالد سرحان المترجم.

ويتابع محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب مع الجهاز الفنى كل كبيرة وصغيرة لتذليل العقبات.