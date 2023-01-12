شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية وكريستو يؤازرون الأهلى أمام المصرى فى ستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد ثنائي الأهلي الجديد، مروان عطية، ومحمد كريستو، في ستاد برج العرب وذلك لمؤازرة النادي الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الأهلي والمقرر لها السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.



كريستو



مروان عطية

وتضم دكة الأهلي في مباراة المصري المقرر لها الليلة ، كلاً من :علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

وبذلك تتواجد صفقة واحدة من الصفقات الجديدة التى أبرمها الأهلي خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية على دكة البدلاء في مباراة المصري ، وهي خالد عبد الفتاح المُنضم للقلعة الحمراء في يناير الجاري قادماً من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة. فيما خرج ، محمد الضاوي "كريستو" المُنضم من النجم الساحلي التونسي ومروان عطية المُنضم من الإتحاد السكندري حيث تم التعاقد مع الثنائي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بدءاً من يناير اتلجاري. ويلتقي الأهلي مع المصري في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة المصري ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

وجاء تشكيل النادي المصري كالتالي: محمود جاد ، مروان حمدي ، سامي المزين ، أسامة أبو سليمة ، ألياس الجلاصي ، أيزي أيميكا ، حسين السيد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، محمد جريندو ورحيم دغموم.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.