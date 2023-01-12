شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وشادى وميسى وأحد الصفقات الجديدة على "دكة" الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم دكة الأهلي في مباراة المصري المقرر لها الليلة ، كلاً من :علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

وبذلك تتواجد صفقة واحدة من الصفقات الجديدة التى أبرمها الأهلي خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية على دكة البدلاء في مباراة المصري ، وهي خالد عبد الفتاح المُنضم للقلعة الحمراء في يناير الجاري قادماً من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما خرج ، محمد الضاوي "كريستو" المُنضم من النجم الساحلي التونسي ومروان عطية المُنضم من الإتحاد السكندري حيث تم التعاقد مع الثنائي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بدءاً من يناير اتلجاري.

ويلتقي الأهلي مع المصري في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة المصري ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصري في الدوريوفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب الاهلى والمصري في جدول الدوري