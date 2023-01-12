شكرا لقرائتكم خبر عن "كونكريت" تقدم منتخب مصر لكرة اليد بشكل جديد استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعت شركة "كونكريت" للملابس، إلى تقديم لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بشكل مميز وعصري، من خلال التصميم الجديد للبدلة الرسمية للفريق خلال مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد 2023 والمقامة في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير.

ونفذت الشركة عن طريق خدمة التفصيل الخاص، تصميما جديدا وموحدا للزي الرسمي للفريق، عبارة عن بدلة مصنوعة من الصوف مكتوب عليها اسم كل لاعب ورقمه بالمنتخب، مراعاة لعوامل الجو في دولة السويد لاستكمال المظهر الأنيق بالبالطو من الصوف الخالص، وذلك بتوقيع مصمم الأزياء الإيطالي Ettore Veronese.

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة لكرة اليد، وسط استعدادات قوية بدأت منذ يوم 10 ديسمبر الماضي، حيث يلعب المنتخب الوطنى المصرى في البطولة ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.