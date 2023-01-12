شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يجهز ثلاثى الفريق المصاب للمشاركة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعي فريق البنك الأهلي استعادة خدمات الثلاثي المصاب كريم بامبو وناصر منسى وحمدى علاء قبل مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل ، وذلك بعد الإصابة التي لحقت الثلاثي مؤخراً.
وأسندت المهمة الي أمير عبد العزيز نجم الزمالك الاسبق ليتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرر حلمى طولان بالرحيل عن فريق البنك الاهلى عقب خوض 8 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات و الهزيمة 3 مباريات .
وكان تعادل فريق الداخلية مع البنك الأهلي بثلاث أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.