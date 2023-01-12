البنك الأهلى يجهز ثلاثى الفريق المصاب للمشاركة أمام الاتحاد

وكانت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار قد قررت توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون علي ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة .

وأسندت المهمة الي أمير عبد العزيز نجم الزمالك الاسبق ليتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرر حلمى طولان بالرحيل عن فريق البنك الاهلى عقب خوض 8 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات و الهزيمة 3 مباريات .

وكان تعادل فريق الداخلية مع البنك الأهلي بثلاث أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.