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البنك الأهلى يجهز ثلاثى الفريق المصاب للمشاركة أمام الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - يسعي فريق  البنك الأهلي استعادة خدمات الثلاثي المصاب كريم بامبو وناصر منسى وحمدى علاء قبل مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الممتاز والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل ، وذلك بعد الإصابة التي لحقت الثلاثي مؤخراً.

 

وكانت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار قد قررت توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون علي ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة . 

 

وأسندت المهمة الي  أمير عبد العزيز نجم الزمالك الاسبق  ليتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرر حلمى طولان بالرحيل عن فريق البنك الاهلى عقب خوض 8   مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات و الهزيمة 3 مباريات .

وكان تعادل فريق الداخلية مع البنك الأهلي بثلاث أهداف لكل منهما  في المباراة التي جمعتهما ، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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