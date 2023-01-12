الامارات | أروابارينا: لا أحد يتدخل في عملي.. وأختار اللاعبين عن قناعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع مدرب المنتخب، الأرجنتيني أروابارينا عن اختياراته لقائمة "الأبيض" في "خليجي 25"، وقال خلال المؤتمر الصحافي اليوم لمباراة قطر:" لا أحد يتدخل في عملي، واختياراتي عن قناعة شخصية". وأضاف: "عملت لسنوات مع أندية كبيرة، وأحضر المباريات جميعها للأندية ومتواصل مع المدربين، لذلك اختياراتي دائما عن قناعة شخصية". وقال إن 3 إصابات في صفوف المنتخب أثرت بشكل كبير على مركزين مهمين، بينما شدد على أن "اللاعبون الذين بحوزتي قادرون على تنفيذ خططنا".

وقال: سبق وتحدثت من قبل عن أنني أعمل على ضخ دماء جديدة في المنتخب، وهذا ليس عذرا، لكنني أركز على العمل مع اللاعبين وتجهيزهم، وبالنهاية أنا المسؤول الوحيد عن أية نتيجة، وكل تركيزي حاليا على مواجهة قطر". وشدد على أنهم غير راضين على الأداء والمستوى خلال الخسارتين من البحرين والكويت، وأنهم واثقون من أنهم سيظهرون بشكل أفضل في لقاء قطر. وتابع:" نريد أن نظهر بصورة مختلفة، وعلينا أن نخوض اللقاء بتركيز أكبر ثم نرى نتيجة المباراة الأخرى".

ومن جانبه، قال مهاجم المنتخب يحيى الغساني في المؤتمر الصحافي: "لم نكن جيدين مع بداية البطولة، وعلينا تحسين الصورة، ولن نرضى في لقاء قطر إلا بالفوز، جميع اللاعبين يعلمون جيدا مسؤولياتهم، علينا التركيز بشدة وقادرون على ذلك بمساعدة الجهاز الفني".