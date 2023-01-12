شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة مع فيريرا فى الزمالك لتحديد احتياجاته بميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع مسئولى ناديه خلال الأيام المقبلة، لحسم تعاقدات الميركاتو الشتوى، والتشاور فى أبرز الملفات المهمة التى تخص الفريق، وعلى رأسها أهم المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

وطلب فيريرا تدعيم مركزي المهاجم، والظهير الأيسر خلال الانتقالات الشتوية الجارية، لسد أوجه العجز والنقص فيهما، من أجل استمرار المنافسة على البطولات،فضلا عن طلبه التعاقد مع لاعب أجنبى يحل مكان المغربى زكريا الوردى.

في سياق مختلف طالب فيريرا لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر وذلك بعد الاتفاق على غلق صفحة الاتحاد السكندرى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء.

وشدد فيريرا على لاعبيه بعدم التهاون أو التقصير في مواجهة بيراميدز خصوصاً أنه لا تقبل القسمة على إثنين ولا بديل فيها عن الفوز، خصوصاً أن الخاسر فيها سيودع بطولة كأس مصر مؤكداً على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تخطى عقبة الفريق السماوى والصعود إلى المباراة النهائية.

وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة، لاسيما أن جميع المباريات المقبلة للزمالك صعبة وتتطلب منهم بذل جهد مضاعف من أجل حصد البطولات والألقاب، التي هدفها إسعاد جماهير الفريق الأبيض.