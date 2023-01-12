شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود وعمار حمدى ينتظمان فى تدريبات الاتحاد السكندرى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى محمد محمود وعمار حمدى المنضمان حديثاً إلى الاتحاد السكندرى من النادى الأهلى فى تدريبات سيد البلد السبت المقبل، بعد التنسيق مع الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى زعيم الثغر.

ومنح الصربى زوران مانولوفيتش، لاعبى سيد البلد راحة لمدة 48 ساعة، بعد التعادل أمام الزمالك سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود لاعبو الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل للتدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى وتعادل الزمالك مع سيد البلد سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ووصل الزمالك إلى النقطة 26 فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 فى المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة.