شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مباريات مصر ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق إذاعة مباريات مصر فى بطولة العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا المحدد لها الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجارى.

يبدأ منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد غدا الجمعة مشوار بطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا بمواجهة كرواتيا.

تقام مباراة مصر وكرواتيا فى تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حيث يخوض الفراعنة منافسات المجموعة السابعة بالسويد.

توجه منتخب اليد إلى السويد، أمس، قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد كلا من :حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد علي (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك) ، الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) ، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك) و دخل شادي خليل في القائمة بدلاً من أحمد خيري حتى عودة خيري من الإصابة.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثان مواجهاته أمام المغرب الأحد فى السابعة مساءا قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة الامريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.