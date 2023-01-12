شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: باتشيكو وجهازه وجهوا ألفاظا خارجة لعلى ماهر بلقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادى فيوتشر، أن بيراميدز له الحق فى الاعتراض على تعيين محمد معروف لإدارة مباراة فيوتشر، مؤكدا أن محمد الحنفى أدار لفيوتشر 4 مباريات أمام الأهلى ولم نعترض على تعيينه.

وقال عبد الظاهر السقا، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الفيلسوف" مع أيمن يونس على راديو أون سبورت، إن إدارة نادى فيوتشر تساعد فى استقرار المنظومة الرياضية ونرفض تصدير أى مشاكل سواء فنية أو تحكيمية.

وأشار السقا إلى أن جايمى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز وجهازه المعاون وجهوا ألفاظا خارجة لعلى ماهر أثناء المباراة واحتويت الأزمة وتقبلنا اعتذار محمود فتح الله وشريف إكرامى.

وشدد على أن الأهلى والزمالك سيظلا مستحوذين على المنافسسة على لقب الدورى، مشيرا إلى أن إدارة فيوتشر قررت عدم التفريط فى أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأغلق مسئولو النادى الأهلى ملف التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد رفض إدارة ناديه التخلى عن اللاعب للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الحالى.

وكان الأهلى قد وضع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر هدفا أساسيا من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، باعتباره من أبرز اللاعبين فى الدورى المصرى خلال الفترات الاخيرة، بخلاف أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجناحين الأيمن والأيسر أو الظهير الأيمن.

وكان قد فتح مسئولو النادى الأهلى خط مفاوضات مع فيوتشر، لإقناعهم بالموافقة على بيع عمر كمال خلال الميركاتو الشتوي الحالي، فيما ترك التفاوض على القيمة المالية المحددة لتخلي فيوتشر عن اللاعب في شهر يناير الجاري مفتوحة للتفاوض بين إدارة الناديين.

ورفضت إدارة فيوتشر التفريط في عمر كمال بشدة باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الذي يحتل وصافة الدوري في الوقت الراهن، في ظل الحاجة إلى جهود اللاعب، لرغبتها في المنافسة على حجز مركز مميز بترتيب الدوري وكذلك المنافسة على تحقيق لقب الكونفدرالية في الموسم الحالي خلال أول مشاركة للفريق، حسث اتجهت قرارا رسميا برفض رحيل أي لاعب والحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

ورغم محاولة الأهلي تقديم إغراءات إلى فيوتشر للتخلي عنه سواء برفع المقابل المالي أو منحه بعض لاعبيه الشباب أو التخلي عن بعض لاعبيه المتواجدين في صفوف فيوتشر بالوقت الحالى، إلا أن نادى فيوتشر أصر على رفضه التام التخلى عن اللاعب فى الميركاتو الشتوى الحالى، ليغلق مسئولو النادى الأهلى ملف ضم اللاعب فى يناير الجارى.