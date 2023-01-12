شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يتولى مسئولية تعيينات الحكام لمباريات الدورى بعد اجتماعه باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اتحاد الكرة مع الخبير الإنجليزى مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام على أن يتولى مهمة تعيينات الحكام لمباريات الدورى الممتاز بنفسه فى المرحلة المقبلة.

وأكد كلاتنبرج أنه أصبح جاهزا للقيام بمهمة تعيين الحكام للمباريات بعدما بات على علم بكل كبيرة وصغيرة بشأن الحكام، خاصة أن هناك ملاحظات عديدة من الأندية على تعيينات الحكام فى الفترة الأخيرة سواء فى الدورى الممتاز أو القسم الثانى.

من ناحية أخرى اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولى محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو فى مباراة الافتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بين الجزائر وليبيا غدا الجمعة.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة ( المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران ( المجموعتين الرابعة والخامسة).

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الجزائر مستضيف البطولة بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات ليبيا، وإثيوبيا وموزمبيق، فيما وقع المنتخب المغربي بالمجموعة الثالثة التى تضم منتخبات السودان ومدغشقر وغانا، وضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

أما المجموعة الرابعة فقد ضمت منتخب موريتانيا بجانب مالي وأنغولا، وأخيرًا المنتخب الكاميروني بالمجموعة الخامسة بجانب الكنغو والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني عن المجموعات الثلاث الأولى، والأول عن المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.