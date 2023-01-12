شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: الاعتراض على تعيين معروف لمباراة بيراميدز وفيوتشر أثر على أدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشناوى المحلل التحكيمى أن الاعتراض المسبق على تعيين محمد معروف لمباراة بيراميدز وفيوتشر أثر على أدائه وتسبب فى توتره على أرض الملعب، مشيرا إلى أن معروف كان يرغب في إنهاء المباراة بأي شكل ليتخلص من الضغط العصبي الواقع عليه.

وقال أحمد الشناوي المحلل التحكيمي لبرنامج كيك أوف مع أحمد خيري على راديو أون سبورت: "لا يوجد ما يمنع قانونا من إدارة حكم لأكثر من مباراة بين نفس الفريقين.. لكن جرى العرف عدم إسناد مباراتين متكررتين لفريق واحد لنفس الحكم، وكان يجب مراعاة الأمر من لجنة الحكام وعدم إسناد المباراة لمحمد معروف من أجل رفع الحرج عنه".

وشدد الشناوى: "حالة استئناف اللعب بعد طرد عبد الله السعيد خطأ كبير لكنها لا تستوجب إعادة المباراة، والحالة الوحيدة التي كانت تستوجب إعادة المباراة هى استفادة بيراميدز من وجود عبد الله السعيد في الملعب بعد قرار الطرد".

وأوضح: "أداء الحكام لم يتغير في الموسم الحالي .. وكلاتنبرج مازال يشاهد الحكام من أجل وضع تقييمه النهائي، ووجود كلاتنبرج من البداية كان الهدف منه تطوير الحكام وليس إسناد رئاسة لجنة الحكام .. وهو ما يعطل ظهور تأثيره حتى الآن، مشيرا إلى أن كلاتنبرج في مهمة صعبة .. والوقت لم يسعفه حتى الآن لتطوير الحكام وتقييمهم بشكل نهائي بسبب توالي المباريات".