شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تؤكد المشاركة فى البطولة العربية لألعاب القوى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين موافقة 5 دول على المشاركة فى منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية المقرر إقامتها يوم 5 فبراير المقبل.

الدول التى أكدت مشاركتها حتى الآن هى تونس والمغرب والعراق واليمن وفلسطين، مع انتظار وصول المزيد من التأكيدات خلال الساعات المقبلة.

وكان من المقرر غلق باب التسجيل فى البطولة أول أمس الثلاثاء لكن تم مد باب الاشتراك بمنح الفرصة لعدد أكبر من الدول للمشاركة فى المنافسات ليكون الأحد المقبل.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية خلال فبراير المقبل، فى نسختها الخامسة والعشرين، على مستوى الكبار والشباب والناشئين.

ومن المقرر أن يشارك منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة الضاحية التى تقام بالجزائر منتصف الشهر الجارى، فى إطار الاستعدادات للبطولة العربية التى ستنظمها مصر فبراير المقبل وكذلك البطولات الدولية التى ستندرج ضمن الأجندة الدولية.

ويمثل منتخب ألعاب القوى فى البطولة الثنائى سالم محمد وهدير عطية حيث تبدأ المنافسات يوم 14 يناير الجارى.

يذكر أن بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى حققت ذهبيتى دورة العاب البحر المتوسط التى أقيمت خلال الأشهر الماضية فى سباقى 100 م و 200 متر عدو بالبطولة التى أقيمت بالجزائر.