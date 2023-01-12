شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينسق مع منتخب الشباب لاصطحاب مخلوف فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تواصل مسئولى النادى الأهلى مع الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، من أجل اصطحاب مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق الأحمر الشاب للمشاركة رفقة فريقه فى بطولة كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل بالمغرب.

ورحب محمود جابر برغبة الأهلى فى ضم مخلوف إلى قائمة فريقه المسافرة للمشاركة فى كأس العالم للأندية فى نسختها القادمة، باعتبار أن اللاعب يتواجد بشكل مستمر فى قائمة منتخب الشباب الذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في منتصف فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يصبح مصطفى مخلوف الحارس الثالث في قائمة الأهلي رفقة الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، لاسيما مع غياب مصطفى شوبير للإصابة بقطع في الغضروف وتواجده في قطر لإجراء مرحلة التأهيل بعد إجراء عملية جراحية مؤخرا في النمسا.

ويوجد أكثر من حارس مرمى مميز داخل الأهلي من الحراس الصاعدين مثل حمزة علاء ومصطفى مخلوف وحازم جمال، لكن يعد مخلوف الأقرب لمرافقة الشناوي ولطفي خلال المشاركة في مونديال الأندية المقبل بالمغرب في ظل أن اللاعب ينال ثقة مارسيل كولر المدير الفني وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر.