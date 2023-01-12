شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى تحديا جديدا فى بطولة الدورى عندما يصطدم بفريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والمصري

يلتقى الأهلى فى السابعة مساء اليوم الخميس مع فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

فى المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالتركيز فى مباراة المصرى البورسعيدى، مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسرى للاعبى الأهلى أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 6 نقاط فى الدورى المصرى بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك بالخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف والتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق فى الجولتين الأخيرتين.

في المقابل طلب حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من لاعبى فريقه العمل على تصحيح مسار فريقهم عن طريق الخروج بنتيجة إيجابية الليلة والسيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها، وعدم منح لاعبى الأهلى فرصة السيطرة أو الدخول فى أجواء المباراة.

وشدد العميد حسام حسن على لاعبيه بضرورة بذل قصارى جهدهم والتركيز طوال شوطى المباراة، لمنع لاعبى الاهلى من الوصول لشباك محمود جاد، ويعول حسام حسن على لاعبيه المتميزين أمثال مروان حمدى والياس الجلاصى وجريندو وعبد الرحيم دغموم.