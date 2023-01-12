الامارات | ماذا قال مدرب قطر عن مواجهة "الأبيض" الحاسمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، البرتغالي برونو ميغيل مؤتمراً صحافياً اليوم للحديث عن المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الوطني المقررة في الساعة 07:00 من مساء غد على ملعب الميناء الدولي في مدينة البصرة العراقية ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لـ"خليجي 25".

وقال ميغيل: "في اللقاءين السابقين لعبنا بشكل متوازن، وبالنسبة لمباراة الإمارات ستكون مهمتنا صعبة، لكن لدي ثقة باللاعبين، معنوياتنا عالية رغم خسارة المباراة الماضية، البحرين كان خصماً قوياً وفي تلك المباراة افتقدنا للتركيز، بالتأكيد خسارة مباراة واحدة لا تعني فقدان الثقة بي أو باللاعبين".

وأضاف: "المنتخب الإماراتي جيد، نتائجه لا تعكس جودته، بالنسبة لنا استعدينا جيدا خاصة من الناحية البدنية وسنغير في التكتيك، اللاعبون أصبحوا أكثر خبرة، و أركز كثيرا على الاستشفاء البدني".