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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على مباريات اليوم الخميس في كأس السوبر الإسباني والدوري المصري وغيرهما من البطولات، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو جدول مباريات اليوم الخميس ؟

مباريات كثيرة تتواجد مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023، ما بين العديد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، وحتى في رياضات أخرى بخلاف كرة القدم.

وتتواصل بطولة كأس الخليج العربي 25، مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 في السويد وبولندا، وتقام مباريات مؤجلة في الدوري الإنجليزي ومباريات أوروبية أخرى على صفيح ساخن.

في بطولة كأس الخليج يلتقي منتخب السعودية مع عمان في مباراة حاسمة للمتأهل إلى نصف النهائي، كما يلعب العراق مع اليمن في نفس التوقيت.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي فولهام مع تشيلسي، كما يلعب برشلونة مع ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

عربيًا، تستكمل الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري وبها مباراة الأهلي والمصري، كما تُلعب مباريات في الدوري السعودي.

مباريات اليوم في كأس الخليج العربي 25

السعودية × عمان (18:00 السعودية، 19:00 عمان) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، الكأس الرياضية، عمان الرياضية، الرياضية السعودية.

العراق × اليمن (19:00 العراق واليمن، 20:00 الإمارات) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، الكأس الرياضية، عمان الرياضية، الرياضية السعودية.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام × تشيلسي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني

برشلونة × ريال بيتيس (22:00 السعودية، 21:00 مصر) - SSC HD 1

مباريات اليوم في الدوري المصري

غزل المحلة × إنبي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports HD 2

الأهلي × المصري (19:00 مصر، 20:00 السعودية) OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × الاتفاق (15:30 السعودية، 14:30 مصر) - SSC HD

الطائي × التعاون (15:30 السعودية، 14:30 مصر) - SSC HD