شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد كهربا بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف نادى الزمالك من رفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والذى تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، ما يمنح اللاعب حق المشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات عبر راديو أون سبورت أف أم، "مفيش مشكلة على إيقاف كهربا لو لعب النهاردة، ونادى الزمالك سيتقدم بشكوى حال مشاركة اللاعب مع الأهلى للجنة فض الشكاوى فى فيفا، من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادى الأبيض". وأضاف "من الممكن يتم تجديد إيقاف كهربا دا رأى فى الوقت الحالى، وفى رأى آخر إنه ممكن يشارك حتى 1 سبتمبر حتى يتم الفصل فى إيقاف اللاعب مرة أخرى أم لا".

وكان محمود عبد المنعم كهربا قد قدم طعنا على العقوبة الموقعة عليه لنادى الزمالك، والتى تقضى بتغريمه 2.4 مليون دولار، وسيتم تحويل الأمر للمحكمة الدولية والتى ستفصل فى القرار فى شهر يونيو.