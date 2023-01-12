شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك فى بطولتى العرب والفجيرة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى على المشاركة فى منافسات بطولة كأس العرب، وكذلك بطولة الفجيرة الدولية والمقرر إقامتها بالإمارات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

تأتى المشاركة فى البطولتين فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتهما منتصف فبراير.

وتستضيف مصر بطولة كأس الرئيس للتايكوندو عن قارة أفريقيا فئة الـG2، إلى جانب عودة الاتحاد لتنظيم بطولة مصر الدولية فئة الـG1 بعد توقف دام لأربع سنوات بمجموع 30 نقطة للبطولتين، وذلك فى ذكرى مرور خمسين عام على تأسيس الاتحاد الدولى للتايكوندو.

وفتح اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى باب التسجيل للاعبين الراغبين فى الاشتراك فى بطولتى كأس الرئيس ومصر الدولية من مختلف الدول، والمقرر إقامتهما بمصر فبراير المقبل.

كان اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى رئيس الاتحاد قد وقع وممثلاً للاتحاد على عقد استقدام البريطانى محمد شو لشغل منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الاول للتايكوندو، وذلك حتى نهاية الدورة الأولمبية باريس 2024، وذلك على هامش بطولة الجائزة الكبرى النهائية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بعد المفاوضات الجادة التى قام بها المهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب.