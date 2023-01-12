شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف مفاوضاته مع فيوتشر لضم عمر كمال فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد رفض إدارة ناديه التخلى عن اللاعب للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الحالى.

وكان الأهلى قد وضع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر هدفا أساسيا من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، باعتباره من أبرز اللاعبين فى الدورى المصرى خلال الفترات الاخيرة، بخلاف أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجناحين الأيمن والأيسر أو الظهير الأيمن.

وكان قد فتح مسئولو النادى الأهلى خط مفاوضات مع فيوتشر، لإقناعهم بالموافقة على بيع عمر كمال خلال الميركاتو الشتوي الحالي، فيما ترك التفاوض على القيمة المالية المحددة لتخلي فيوتشر عن اللاعب في شهر يناير الجاري مفتوحة للتفاوض بين إدارة الناديين.

ورفضت إدارة فيوتشر التفريط في عمر كمال بشدة باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الذي يحتل وصافة الدوري في الوقت الراهن، في ظل الحاجة إلى جهود اللاعب، لرغبتها في المنافسة على حجز مركز مميز بترتيب الدوري وكذلك المنافسة على تحقيق لقب الكونفدرالية في الموسم الحالي خلال أول مشاركة للفريق، حسث اتجهت قرارا رسميا برفض رحيل أي لاعب والحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

ورغم محاولة الأهلي تقديم إغراءات إلى فيوتشر للتخلي عنه سواء برفع المقابل المالي أو منحه بعض لاعبيه الشباب أو التخلي عن بعض لاعبيه المتواجدين في صفوف فيوتشر بالوقت الحالى، إلا أن نادى فيوتشر أصر على رفضه التام التخلى عن اللاعب فى الميركاتو الشتوى الحالى، ليغلق مسئولو النادى الأهلى ملف ضم اللاعب فى يناير الجارى.