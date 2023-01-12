شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن أمام الأهلى قبل لقاء المصرى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى مواجهة جديدة أمام الأهلى فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وحقق الأهلى الفوز على إنبى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

أرقام حسام حسن أمام الأهلى

وتعد مباراة اليوم هى الـ29 لحسام حسن أمام النادى الأهلى فى مشواره التدريبى، حيث واجه الأهلى 28 مباراة سابقة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 17 مباراة، سجل لاعبوه 30 هدفا فى شباك الأهلى وتلقت شباكه 46 هدفا، أكبر فوز حققه حسام حسن أمام الأهلى كان 4 /1 مع الاتحاد السكندرى، بينما أكبر هزيمة أمام الاهلى كانت برباعية نظيفة، بينما كانت آخر مباراة أمام الأهلى انتهت بالهزيمة 2 /0.

وطلب حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من لاعبى فريقه العمل على تصحيح مسار فريقهم عن طريق الخروج بنتيجة إيجابية الليلة والسيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها، وعدم منح لاعبى الأهلى فرصة السيطرة أو الدخول في أجواء المباراة.

وشدد العميد حسام حسن على لاعبيه بضرورة بذل قصارى جهدهم والتركيز طوال شوطى المباراة، لمنع لاعبى الأهلى من الوصول لشباك محمود جاد، ويعول حسام حسن على لاعبيه المتميزين أمثال مروان حمدى والياس الجلاصى وجريندو وعبد الرحيم دغموم.

يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

فى المقابل يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة المصرى البورسعيدى، مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 6 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك بالخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف والتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولتين الأخيرتين.