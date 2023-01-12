شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يوافق على الانتقال من سيراميكا إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا على الانتقال إلى صفوف الزمالك فى الانتقالات الشتوية الجارية، رغم العروض الخارجية التى تلقاها، حيث فاتح اللاعب مسئولى ناديه فى تسهيل إجراءات رحيله إلى النادى الأبيض.

وحدد مسئولو نادى سيراميكا 25 مليون جنيه كسعر مبدئى للتخلى عن خدمات النيجيرى جون إيبوكا للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خصوصاً بعد العروض التى انهالت على اللاعب من الأندية الخليجية.

ورغم إصرار مسئولى سيراميكا على الحصول على 25 مليون جنيه، إلا أن مسئولى الزمالك طلبوا تسديد 20 مليون جنيه، مع إعارة أحد اللاعبين، ويعد البند الأخير حجر عثرة نحو إتمام الصفقة فى ظل تمسك أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا برفض مبدأ الإعارة لأى لاعب، وهو ما سيؤدى لاستغناء الأبيض عن لاعب.

ويضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إيبوكا مهاجم سيراميكا من أجل إنهاء أزمة المهاجم الصريح، والتى يعانى منها الفريق بعد مطالبة فيريرا بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف لحل أزمة العقم الهجومى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة فى الوقت الحالى.

في سياق مختلف، ينتظر أحمد سامى، عقد جلسة مع مسئولى ناديه خلال اليومين المقبلين، لحسم تعاقدات الميركاتو الشتوى، والتشاور فى أبرز الملفات المهمة التى تخص الفريق، وعلى رأسها أهم المراكز التى تحتاج للتدعيم، فضلاً عن حسم الراحلين عن الفريق وتحديد أولويات الفترة المقبلة.

ويرفض أحمد سامى فكرة جلب صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالي على سبيل الإعارة، ويرى المدير الفني أن هذه الطريقة، وإن كانت تحقظ النتائج وتدعم الفريق، ولكن بشكل مؤقت، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين سوف يعودون إلى أنديتهم بعد انتهاء إعارتهم.

ويرى أحمد سامى أن التعاقد مع لاعبين بصفة نهائية الحل السحرى والأمثل للفريق ومن مصلحة النادى في تحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية في المنافسة والتواجد بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، الأمر الذى تفهمته الإدارة وقدمت وعوداً للمدير الفني بتنفيذ طلباته.