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الامارات | تعرف إلى طاقم تحكيم مباراة المنتخب أمام قطر في "خليجي البصرة"

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أبوظبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الحكام لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني التي تجمعه بنظيره القطري في الساعة 07:00 من مساء يوم الجمعة على ملعب الميناء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وأسندت اللجنة قيادة المباراة إلى طاقم تحكيم عراقي بقيادة علي صباح القيسي، ويعاونه كل من أحمد صباح قاسم وحيدر عبدالحسن علي، مهند قاسم عيسى حكماً رابعا، والمغربي رضوان جيد حكما للفيديو المساعد ويعاونه السعودي عبدالله الشهري، والكويتي محمد باجيه الشمري مقيما للحكام.

فيما أسندت مباراة البحرين والكويت إلى طاقم تحكيم روماني، بقيادة كوفاش ستيفان، ويساعده كل من مارين سكو فاسيلي وأرتين ميهاي،، والحكم الرابع العماني أحمد الكاف، وجيرمي بيجنارد حكما للفيديو المساعد يعاونه الصيني فيو مينج، والعراقي نجاح الحميدة مقيما للحكام.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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