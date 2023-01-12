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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ببطولة كأس الخليج "خليجي 25"، المقامة الآن في العراق.

موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 25

ويستضيف منتخب العراق نظيره اليمن على ملعب استاد البصرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويخوض منتخب العراق مباراته محتلًا المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل أمام عمان وفوز ضد السعودية.

ويتذيل منتخب اليمن ترتيب المجموعة بلا نقاط، بعد أن خسر في مواجهتي الجولتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق واليمن في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة العراق واليمن عبر قنوات، دبي الرياضية 1 والكويتية الرياضية 2 والكاس الأولى وأبو ظبي الرياضية 1 وعمان الرياضية 1 والشارقة الرياضية 1 والعراقية الرياضية والعربية الرياضية.