شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل تشيلسي ضيفا على فولهام على ملعب كرافين كوتاج خلال ديربي لندني مرتقب في "بريميرليج"، ضمن منافسات الجولة 7 من عمر المسابقة.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتأجل هذا اللقاء عن موعده الأول في 10 سبتمبر/ أيلول 2022 بسبب وفاة الملكة إليزابيث في 8 من نفس الشهر.

يسعى "البلوز" بقيادة المدرب جراهام بوتر للخروج من النفق المظلم، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما فولهام فيسعى لمواصلة الصحوة، وحقق 3 انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، قفزت به للمركز السابع (28 نقطة) بينما يحل تشيلسي عاشرا (25 نقطة).

يلتقي تشيلسي ضد فولهام في مباراته المؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس 12 يناير/ كانون ثان 2023.

تبدأ المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش).