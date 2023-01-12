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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 عجلة الدوران، وهذه المرة بقمة مرتقبة ستجمع بين برشلونة أمام ريال بيتيس، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

 

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في السعودية 

 

وكان ريال بيتيس حقق لقب كأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا بركلات الترجيح في الموسم الماضي، ويعيش حالة استثنائية في آخر موسمين رفقة المدرب مانويل بيلجريني.

 

على الجانب الآخر اكتفى برشلونة بتحقيق المركز الثاني في ليشارك في السوبر، وعين تشافي هيرنانديز على بطولة ترفع من الروح المعنوية للنادي الكتالوني خاصةً بعد الخروج المبكر من .

 

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس هو الخميس 12 يناير/ كانون ثان 2023، بملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

 

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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