شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 عجلة الدوران، وهذه المرة بقمة مرتقبة ستجمع بين برشلونة أمام ريال بيتيس، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في السعودية

وكان ريال بيتيس حقق لقب كأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا بركلات الترجيح في الموسم الماضي، ويعيش حالة استثنائية في آخر موسمين رفقة المدرب مانويل بيلجريني.

على الجانب الآخر اكتفى برشلونة بتحقيق المركز الثاني في الدوري الإسباني ليشارك في السوبر، وعين تشافي هيرنانديز على بطولة ترفع من الروح المعنوية للنادي الكتالوني خاصةً بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس هو الخميس 12 يناير/ كانون ثان 2023، بملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.