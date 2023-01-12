شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مبارة الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

ومن المتوقع أن يخوض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: إسلام أبوسليمة، عمرو موسى، إسلام المزين

خط الوسط: حسين السيد، إيزي إيميكا، أحمد شداد، جريندو

خط الهجوم: إلياس الجلاصي، مروان حمدي، عبدالرحيم دغموم.

ويلتقي الأهلي مع المصري في السابعة من مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدير المباراة وليد عبدالرازق، (حكم ساحة)، سامي هلهل، (حكم مساعد أول)، عماد العقاد، (حكم مساعد ثان)، صبري إبراهيم، (حكم رابع)، عبدالعزيز السيد، (حكم فيديو)، هاني خيري، (حكم فيديو مساعد).