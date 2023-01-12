شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة منتخب السعودية وعمان في خليجي 25 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب عمان، اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة خليجي 25.

موعد مباراة منتخب السعودية وعمان في خليجي 25

وستقام مباراة السعودية أمام نظيره عمان، على ملعب الميناء بالعراق.

وكان منتخب السعودية نجح من الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب اليمن، ضمن مواجهات الجولة الأولى بثنائية نظيفة دون رد، وتعرضللهزيمة أمام نظيره العراق، في الجولة الثانية بثنائية نظيفة دون رد.

ويتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد أربعة نقاط بالتساوي مع عمان، ويتواجد منتخبي السعودية في المركز الثالث،برصيد ثلاثة نقاط، ويتواجد منتخب اليمن في المركز الآخير، دون نقاط.

وستنطلق مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب عمان، في خليجي 25، اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالقاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة السعودية أمام نظيره عمان، في بطولة خليجي 25، عبر شاشة الرياضية السعودية وعُمان الرياضية، بجانب قنوات الكأس القطرية ودبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والرابعة العراقية.