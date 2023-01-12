شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يجهز ثلاثى الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الصربى زوران المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ثلاثى الفريق المصاب محمود علاء والسيد سالم والمهدى سليمان حارس المرمى لمواجهة البنك الأهلى المقبلة المقرر لها يوم 19 يناير الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووضع زوران برنامجاً تأهيلياً خاصاً لثلاثى سيد البلد لسرعة تجهيزهم للمباريات المقبلة من الدورى الممتاز، خصوصاً أنهم من العناصر والركائز الأساسية في صفوف زعيم الثغر، ويعتمد عليهم المدرب في تشكيل الفريق.

ومنح الصربي زوران مانولوفيتش، لاعبى سيد البلد راحة لمدة 48 ساعة، بعد التعادل أمام الزمالك سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود لاعبو الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل للتدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى وتعادل الزمالك مع سيد البلد سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة 26 فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.