شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يكشف عن مركزه المفضل داخل الملعب بعد الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان عطية لاعب وسط الأهلى الجديد أنه جاهز للتحدى فى تجربته الجديدة داخل القلعة الحمراء، بعدما حقق حلمه بارتداء قميص الأهلى، مؤكدا أنه يعلم جيدا أن ارتداء قميص الأهلى مسئولية كبيرة، وهناك الكثير من الضغوط داخل الملعب وخارجه، لكنه جاهز لها خاصة أنه لعب لفترة طويلة فى نادى الاتحاد السكندرى صاحب الجماهيرية والشعبية الكبيرة، مضيفا "بالتأكيد الأمور هنا فى الأهلى مختلفة والطموحات أكبر".

وعن مركزه المفضل داخل الملعب، أوضح "أجيد اللعب فى مركزى 6 و8، كما أننى لعبت عددا كبيرا من المباريات فى مركز الظهير الأيمن، وبالتأكيد جاهز لتوظيفى فى أى مكان يراه الجهاز الفنى.. وعموما أنا متحمس للغاية، وأتمنى أن أكون إضافة حقيقية للفريق".

وانتقل مروان للحديث عن المنافسة مؤكدا أن الأهلى يضم أسماء كبيرة، وأن خط وسط الفريق تحديدا يضم لاعبين أصحاب خبرات، وأنه يتمنى الاستفادة منهم، وأن يكون على قدر مسئولية اللعب للفريق، وأن يصبح إضافة لهم خلال الفترة المقبلة.