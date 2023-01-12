شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة ينتظم فى مران الزمالك بعد قطع إعارته من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود شبانة في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الساعات المقبلة بعد قطع إعارته من نادى سموحة، وإخطاره من قبل مسئولي النادى الأبيض بعودته إلى الفريق، ورغبة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني في انضمامه للفريق في أسرع وقت.

ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أي لاعب قبل التأكد من كفاءته.

من ناحية أخرى طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، من الإدارة العمل على سد احتياجات الفريق من صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في المراكز التي تحتاج لدعم بعد الإصابات التي لحقت بالفريق وعلى رأسهم محمود الونش، وكذلك مركز المهاجم الصريح الذى يعانى من النقص وغياب عامل الخبرة.

كما قرر رئيس النادي تعيين إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، ضمن الجهاز الفنى للفريق بدلا من أسامة نبيه الذى رحل عن الجهاز الفنى، ليكون مدربا عاما للفريق، ووجه مسئولو الزمالك الشكر الى أسامة نبيه على الفترة التى قضاها فى خدمة الزمالك خلال الفترة الماضية.