شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمصرى اليوم الخميس 12 / 1 / 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المصري البورسعيدى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ترتيب الاهلى والمصري في جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصري في الدوري

وفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

الأهلى يتفوق على المصرى البورسعيدى في القيمة التسويقية

تساوى القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى 9.43 مليون يورو

146 مباراة جمعت الاهلى مع المصرى البورسعيدى

146 مباراة جمعت الاهلى والمصرى ( 123 بالدوري+ 22 بالكأس + لقاء بالسوبر)، حقق المارد الأحمر 86 فوز مقابل 25 انتصار للمصري وانتهت 35 مباراة بالتعادل ، وسجل الاهلى 227 هدف في شباك أبناء بورسعيد فيما سجل المصري 115 هدف في الشباك الحمراء.

أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة المصرى البورسعيدى

وقاد كولر الأهلى فى 16 مباراة، حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 6 أهداف فى 15 مباراة متتالية كما سجل الفريق 27 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو وهدف في سيراميكا وثلاثة أهداف في بيراميدز وهدفين في انبى.