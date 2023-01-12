الامارات | شبح فضيحة "فيفا" وبلاتر يحوم في الأفق.. إنفانتينو يخضع للتحقيق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، من قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة.



وكتب هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس "أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور (أولريخ) فيدير وأنا".

وأضاف "رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة".



وفي وقت، أفادت صحيفتا لوموند الفرنسية وسود دويتشه تسايتونغ الألمانية بأن إنفانتينو خضع لاستجواب الثلاثاء في زوريخ، حيث مقر "فيفا".



ويواجه إنفانتينو منذ يوليو 2020 إجراءات قضائية حيال "التحريض على سوء استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية".



وعانى الاتحاد الدولي لكرة القدم إبان الرئيس السابق جوزيف بلاتر من فضيحة كبيرة تم بسببها اعتقال العديد من المسؤولين واستجوابهم وملاحقتهم قضائياً.